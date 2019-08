Studienreise : Bilder von der Tour nach Schlesien

Alsweiler Zur Nachlese der Studienfahrt nach Schlesien im Mai, lädt die Alsweiler Vereinsgemeinschaft. Treffpunkt am Montag, 26. August, um 19 Uhr ist die Cafeteria in der Sporthalle in Alsweiler. Die Sehenswürdigkeiten der Reise, wie die Städte Bautzen, Krakau, Breslau und Prag sowie der Wallfahrtsort Tschenstochau, sollen bei der Veranstaltung mit Bildern nochmal aufgegriffen werden, teilt eine Sprecherin des Vereins mit.

