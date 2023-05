Fußball-Verbandsliga Marpingen-Urexweiler macht Relegationsplatz klar

Faruk Kremic verlässt die SG Marpingen-Urexweiler am Saison-Ende. Doch zunächst geht er mit dem Verein noch in die Verlängerung. Am 2. Juni bestreitet die SG ein Entscheidungsspiel um den Aufstieg in die Saarlandliga. Der Gegner steht noch nicht fest.

Foto: Oliver Altmaier