Urexweiler Unbekannte zerstören massive Holzmöbel

Urexweiler · Im Laufe des Augusts kam es an einer Weiheranlage in der Gemarkung Osterhümes in Urexweiler zu einem massiven Fall von Vandalismus und Diebstahl. Unbekannte Täter richteten einen vierstelligen Schaden an, indem sie unter anderem Türen aus der Verankerung rissen und massive Holzmöbel beschädigten, wie ein Sprecher der Polizei mitteilt.

22.08.2024 , 16:57 Uhr

Foto: dpa/Carsten Rehder