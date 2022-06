Unfall in Alsweiler : E-Bike-Fahrer schwer verletzt

Foto: dpa/Stefan Puchner

Alsweiler Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden ist es bereits am Mittwoch gegen 5.40 Uhr im Einmündungsbereich Tholeyer Straße/Richtstraße in Alsweiler gekommen. Wie die Polizei nun mitteilt, fuhr ein 49-jähriger Mann aus St. Wendel mit seinem E-Bike auf der Tholeyer Straße (B 269) in Richtung Tholey, als ein Pkw-Fahrer, welcher aus der Richtstraße in die Tholeyer Straße einbog, seine Vorfahrt missachtete.

Der Radfahrer musste stark bremsen, um eine Kollision mit dem Auto zu vermeiden. Er fiel und verletzte sich schwer. Der Verursacher kümmerte sich nicht um den Radfahrer und setzte seine Fahrt fort, teilt ein Sprecher der Polizei mit.

Die Polizei St. Wendel ermittelt nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie fahrlässiger Körperverletzung. Bei dem verursachenden Fahrzeug soll es sich um einen weißen Kleinwagen gehandelt haben. Die Polizei St. Wendel sucht dringend Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können.