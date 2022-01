Unfallflucht in Alsweiler : Fahrer touchiert Auto und flieht

Alsweiler (dbo) Ein bislang unbekannter Fahrer hat am Samstag gegen 19.10 in Alsweiler ein anderes Auto gestreift und dabei beschädigt. Er floh, ohne den Unfall zu melden. Wie die Polizei-Inspektion St. Wendel berichtet, ereignete sich der Unfall samt Fahrerflucht in der Tholeyer Straße in Höhe einer Pizzeria.

Das angefahrene Auto stand in Fahrtrichtung Tholey am rechten Fahrbahnrand, als ein Fahrer in gleicher Richtung vorbeifuhr und dieses an der Fahrerseite traf. Anhand der Unfallspuren könnte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen (Urano-) grauen VW Passat gehandelt haben. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall, insbesondere zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können.