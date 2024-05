Urexweiler Zwei Verletzte, zwei mal Totalschade

Urexweiler · Auf der L130 zwischen Hirzweiler und Urexweiler ist es am Montag um kurz nach 12 Uhr zu einem folgenschweren Unfall gekommen. Ein 67-jähriger Mann aus der Gemeinde Marpingen war mit seinem Auto in Richtung Urexweiler unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet und dort frontal mit dem Pkw der 64-jährigen Geschädigten aus der Gemeinde Illingen kollidierte, wie ein Polizei-Sprecher mitteilt.

15.05.2024 , 08:47 Uhr

