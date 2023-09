Unfall in Alsweiler Totalschaden am Auto, mehrere Verkehrsschilder beschädigt

Dabei kollidierte sie zunächst mit mehreren Verkehrszeichen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß dort mit weiteren Verkehrszeichen zusammen. Nach mehreren Metern blieb sie im am angrenzenden Grünstreifen stehen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Durch die Beschädigungen traten Betriebsstoffe aus, die ordnungsgemäß beseitigt wurden, so der Polizei-Sprecher weiter. Eine Gefahr für die Umwelt habe nicht bestanden. Die Verkehrszeichen wurden ebenfalls beschädigt. Die Fahrerin kam vorsorglich zur weiteren medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus. Weitere Verkehrsteilnehmer waren nicht beteiligt.