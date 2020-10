Blaulicht : Polizei sucht nach Corsa-Fahrer

Marpingen Auf der L 133 zwischen Marpingen und Alsweiler hat sich am späten Samstagnachmittag ein Verkehrsunfall ereignet.

Der unfallverursachende, gelb-orangefarbene Opel Corsa mit WND-Kreiskennzeichen fuhr hinter mehreren Fahrzeugen auf der Landesstraße in Richtung Alsweiler. Nach Angaben der Polizei wollte er an den Fahrzeugen im Überholverbot vorbei fahren. Dabei erkannte er den entgegenkommenden Pkw zu spät und streifte diesen. Anschließend flüchtete er in Richtung Alsweiler, so der Polizei-Sprecher weiter. An dem beteiligten Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Auch bei dem Verursacher muss aufgrund der Unfallspuren ein erheblicher Streif- und Glasschaden entstanden sein.