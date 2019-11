Unfallflucht in Marpingen : Unbekannter fährt Spiegel an Audi ab

Marpingen Zwei Stunden parkte der Wagen am Montagmorgen in der Berschweilerstraße. In dieser Zeit ist der Schaden entstanden.

Für einen 44-jährigen Mann aus Marpingen ist es ein Schreck gewesen, als er am Montagmorgen gegen 11 Uhr zu seinem Wagen kam. Wie die Polizei berichtet, hatte er etwa zwei Stunden zuvor seinen schwarzen Audi A4 Avant am Fahrbahnrand der Berschweilerstraße geparkt. Während seiner Abwesenheit hat ein Unbekannter wohl im Vorbeifahren das Auto beschädigt. Laut Polizei wurde der linke Außenspiegel abgefahren. Der Verursacher fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern.