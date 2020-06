Am Ortsrand von Urexweiler : Umweltverbände kritisieren geplanten Marktstandort

Am Ortsrand von Urexweiler

Auf dieser Wiese am Ortseingang von Urexweiler soll nun ein Gewerbegebiet erschlossen werden. Foto: Klaus Feucht

Urexweiler Die drei staatlich anerkannten saarländischen Naturschutz-Vereinigungen sehen die jüngst bekannt gewordenen Pläne der Gemeinde Marpingen, völlig losgelöst von der Urexweiler Ortslage an der L 130 einen Netto-Einkaufsmarkt anzusiedeln, überaus kritisch.

Ähnlich sieht es Christoph Hassel, Chef des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND): „Wir haben vorliegend einen in den Siedlungsbereich überhaupt nicht integrierten Marktstandort, der in nach EU-Recht geschütztes Grünland mit bisher nicht untersuchten planungsrelevanten Arten eingreift.“ Darüber hinaus existiere unmittelbar angrenzend ein Natura-2000-Schutzgebiet, dessen potenzielle Beeinträchtigungen durch das Vorhaben erst einmal über ein Fachgutachten ausgeschlossen werden müsse. „Sorgt die Gemeinde nicht selbst für die Behebung dieser Mängel, liegt das Risiko einer Umweltschadenshaftung beim Investor beziehungsweise Bauherrn“, betont Hassel. Die Gemeinde täte seiner Ansicht nach daher gut daran, dies über eine Bebauungsplan-Änderung auch gleich für den gesamten Geltungsbereich zu regeln.

Aribert von Pock, der Landesvorsitzende des Saarwald-Vereins, ist überzeugt: „Die Realisierung eines Marktes an diesem Standort würde dem bisher noch harmonisch in die Landschaft eingebetteten Dorf Urexweiler durch eine irreversible Entwertung des östlichen Ortseingangsbildes dauerhaften Schaden zufügen.“ Dabei brauche gerade der Landkreis St. Wendel, der in besonderem Maße auf den Tourismus setzt, einladende Dörfer und eine weitgehend intakte Landschaft.