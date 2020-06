Start der Oberliga : Tennis-Damen der SG Nordsaar schlagen schon ab 10 Uhr auf

Foto: dpa/A3483 Matthias Schrader

Alsweiler Die Damen des Tennis-Oberligisten SG Nordsaar starten an diesem Sonntag, 21. Juni, um 10 Uhr auf der Tennisanlage in Alsweiler mit dem Heimmatch gegen den TC Mutterstadt in die neueSaison.

