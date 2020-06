Kostenpflichtiger Inhalt: Tennis : Seltene Auszeichnung für Junk in den USA

Spätestens seit dem dramatischen Dreisatz-Sieg gegen Illinois steht Simon Junk an seiner Uni im Rampenlicht. Foto: Ole Miss Athletics/Petre Thomas

Marpingen Der Marpinger Simon Junk studiert an der Uni in Oxford im US-Bundesstaat Mississippi. Dort erhielt er nun eine Auszeichnung – und das in Abwesenheit. Denn derzeit bereitet sich der Tennisspielerauf die Oberliga-Runde mit der SG Nordsaar vor.

Ende März ist der Marpinger Tennisspieler Simon Junk aus den USA zurückgekehrt und hat sich sofort für 14 Tage in Quarantäne begeben müssen. Der 21-Jährige studiert an der Oxford University College im Bundesstaat Mississippi den Bachelor-Studiengang Accounting (Betriebswirtschaft, Buchhaltung, Rechnungswesen) und spielt Tennis im College-Team. „Bis zum Abbruch habe ich eine sehr gute Saison gespielt“, meint Junk. Er siegte in den ersten neun Partien und wurde im Match der Conference-Liga gegen Illinois gar zum Helden.

In einem spannenden Tiebreak schlug Junk seinen Gegner 6:7, 6:1, 7:6 – und erlebte so einen ersten Karriere-Kick. „Generell sind die Spiele alle auf einem hohen Niveau“, schwärmt er.

Neben der akademischen Herausforderung finde er am College die besten Voraussetzungen vor, um sich im Tennis kontinuierlich weiter zu verbessern. „Ich habe unglaublich gute Trainingspartner, die weltweit auf einem hohen Level spielen“, berichtet Junk. Die Ressourcen im Training seien einfach sagenhaft. „Wenn man die nutzt, kann es nur besser werden“, ist er überzeugt. Drei Trainer kümmern sich mit einem Rundum-Service um die Spieler. „So etwas habe ich vorher noch nie wahrgenommen, es wird einfach alles für einen gemacht“, lobt Junk die Bedingungen.

Und obendrauf ist er in seinem zweiten Studienjahr fester Bestandteil des Teams geworden. Aber nach zehn Siegen bei vier Niederlagen hat das Virus Covid-19 die Spielfreude und den guten Lauf des Teams der Oxford-University gestoppt.

Bei der Heimkehr nach Marpingen bremsten die zwei Wochen Quarantäne Junk dann erst einmal völlig aus. „Ich habe mich testen lassen und es ist festgestellt worden, dass ich keinen Kontakt zu infizierten Menschen gehabt habe“, sagt er. Nicht nur er, sondern auch seine Eltern und die Oma atmeten auf – kein Wunder bei den täglichen Nachrichten aus den USA im Umgang mit der Corona-Pandemie. „Durch die Pause auf dem Tennisplatz konnte ich mal etwas zur Ruhe kommen, monatelang war ich mit dem Team-Bus unterwegs und zwischendurch in der Uni“, skizziert Junk seinen Alltag in den Staaten.

Mit Jogging, Radfahren und Krafttraining hielt er sich fit, als die Tennisplätze bis Anfang Mai gesperrt sind. „In Marpingen habe ich dazu beste Bedingungen – und unser Fitnesstrainer hat mir einen Plan mitgegeben“, so Junk. Die Zeit hat der ehrgeizige Sportler dazu genutzt, um sich physisch in Bestform zu bringen. „Für mich hat sich dabei die Möglichkeit ergeben, an gewissen Dingen zu arbeiten, die sonst nicht so gehen“, meint er.

Und zur Abwechslung wurde der Student zwischendrin noch über ein besonderes Prädikat informiert. Vor zwei Wochen hat die Uni Junk in Abwesenheit zum Tennis-Scholar-Athleten des Jahres ernannt – gemeinsam mit einem Studienkollegen. „Das macht mich schon stolz. Die Ehrung ist für mich eine Kombination aus den schulischen und sportlichen Leistungen. Für mich ein Glücksfall, in der Kategorie ist das einem ausländischen Studenten noch nicht oft passiert“, freut er sich über die Ehrung.

Sprung nach vorne: In den USA hat sich Simon Junk stark verbessert. Kein Wunder, so wie er von den Trainingsbedingungen schwärmt. Foto: Ole Miss Athletics/Petre Thomas

Es läuft: Simon Junk ballt die Faust. Derzeit läuft es perfekt. Vor 14 Tagen ehrte ihn die Uni für seine sportlichen und schulischen Leistungen. Foto: Joshua McCoy / Ole Miss Athletics/Joshua McCoy