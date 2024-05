Streetfood-Festival in Urexweiler Kurdische Gefillde und Pinsa Romana

Gleich nebenan, am Stand von Ba Mama Catering steht die kongolesische Küche im Mittelpunkt. Christine Schmitt, die ursprünglich aus dem Kongo stammt, nun aber in Winterbach zu Hause ist, repräsentiert ihr Herkunftsland mit Loso na Soso, einem Hähnchengericht mit Reis, das wahlweise mit roten Bohnen (Madesu) oder Weißkohl in Erdnusssoße (Chou), immer aber mit Beignets (Mikaté) serviert wird und auch in einer veganen Version erhältlich ist. Schmitt, die erstmals beim Streetfood-Festival der Gemeinde Marpingen zu Gast ist, verrät, dass der Name Ba Mama der lingalische Begriff für „Die Frauen“ sei, die im Kongo traditionell für das Kochen verantwortlich seien. Mit der Resonanz in Urexweiler ist sie sehr zufrieden: „Unsere original kongolesischen Gerichte kommen gut bei den Leuten an, und wir erhalten sehr viel positives Feedback. Die Kunden sagen, es sei ein neues und sehr leckeres Geschmackserlebnis.“