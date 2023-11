Gemeinde Marpingen Starkregenkonzept umfasst 100 Maßnahmen

Es waren dramatische Szenen, die sich am 7. Juni 2016 in Berschweiler abspielten. Damals zog eine heftige Gewitterfront über den 1100 Einwohner zählenden Ort hinweg. Umgestürzte Bäume kappten Stromleitungen, sintflutartige Regenfälle verwandelten Straßen zeitweise in reißende Flüsse. Mehr als 40 Gebäude wurden von den Wassermassen überschwemmt, mehrere Hänge rutschten ab. 180 Hilfskräfte waren im Einsatz. In dem Marpinger Ortsteil herrschte der Ausnahmezustand.