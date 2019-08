Alsweiler : Fahne aus dem Jahr 1926 ist nun wie neu

Ein eindrucksvolles Bild bot sich in der Kirche: die Bruderschaft mit ihren Fahnen. Foto: Marion Schmidt/Marin Schmidt

Alsweiler Eingeleitet von einer Messe läuteten die Mitglieder der St. Barbara Bruderschaft Alsweiler in der katholischen Pfarrkirche St. Mauritius in Alsweiler ihr 155-jähriges Jubiläum ein. Voller Stolz zogen die Mitglieder in ihrer traditionellen Bergmannstracht, angeführt von Pfarrer Wolfgang Breininger, auch Vereinspräses der Bruderschaft, in die Kirche ein.

