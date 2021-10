HSG Marpingen : Kinder sollen toben und Spaß haben

Elena hängt an der Station Ballschleuder in den Ringen. Foto: Frank Faber

Marpingen Bewegung in diesen Corona-Zeiten: Sportaktionstag ging in der Marpinger Sporthalle über die Bühne.

Mehr als 50 Kinder im Alter zwischen sechs und acht Jahren toben sich spielerisch in der Marpinger Sporthalle aus. Sollen sie auch. Die Deutsche Sportjugend (dsj) will Kinder und Jugendliche nach den Einschränkungen während der Corona-Pandemie wieder in Bewegung bringen. Grund genug für die Handballspielgemeinschaft (HSG) Marpingen-Alsweiler die dsj-Bewegungskampagne „Move“ zu unterstützen und sie mit einem Spielfest in der Halle in die Tat umzusetzen. Ehe sie loslegen können, erhalten die sechsjährige Johanna und Elena (8) eine Laufkarte.

Danach müssen die Mädels an den zehn verschiedenen Spielstationen einige Schwierigkeiten bewältigen. Sitzend geht es auf einem Rollbrett durch ein Hindernis. Aus einer Kiste muss ein Luftballon geschnappt und dann wieder zurückgerollt werden. Elena hängt an den Ringen und taumelt über eine große Schlucht. Mit den Füßen muss sie Bälle, Luftballons und einen Würfel in ein großes Becken transportieren. Johanna zielt mit den Sandsäckchen, um sie durch die Löcher in der Wurfwand zu werfen.

Hintergrund Die Deutsche Sportjugend (dsj) ist die Jugendorganisation des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB). Laut eigenen Angaben ist sie größter freier Träger der Kinder-und Jugendhilfe in Deutschland. Mitglieder sind über 9,6 Millionen Menschen im Alter bis 26 Jahre in über 90 000 Sportvereinen, die sich in 16 Landessportjugenden, 53 Jugendorganisationen der Spitzenverbände und zehn Jugendorganisationen der Sportverbände mit besonderer Aufgabenstellung organisieren.

Nebenan werden Torwürfe nicht mit dem Handball, sondern mit dem Frisbee absolviert. Und zudem wird das Tor von einer aufblasbaren Abwehrpuppe namens Herrmann bewacht. Bei der Station Sortiermaschine müssen Bälle aus einem Pool geschnappt und nach Farben in Eimer sortiert werden. Zum Apfelpflücken geht es die Kletterwand hinauf und die geernteten Früchte müssen mittels Rohrpost dann nach unten befördert werden.

An jeder Station erhalten die jungen Sportler Punkte, die in die Laufkarte eingetragen werden. „Wer den gesamten Parcours absolviert hat, ist dann mit der Laufkarte an den Infotisch zurückgekehrt. Dort sind die Stationspunkte addiert worden“, erklärt HSG-Pressewart Patrick König. Alle Teilnehmer, so König weiter, haben hohe Punktzahlen erzielt und sind mit Medaillen ausgezeichnet worden. „Manche Kinder sind mehrfach durch den Parcours. Am Ende ist er mehr als 80 Mal bewältigt worden, und das ist viel mehr, als wir zu träumen gewagt haben“, freut sich König, dass der Sportaktionstag so gut angekommen ist.

Johanna, sechs Jahre alt, will das rote Sandsäckchen durch eines der Löcher in der Wurfwand werden. Foto: Frank Faber