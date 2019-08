Alle Änderungen im Überblick : Sperrungen wegen Rallye auch in der Gemeinde Marpingen

2017 säumten tausende Fans die Strecke der Rallye-Wertungsprüfung Römerstraße in Urexweiler und Marpingen. Foto: Christian Mütterthies/Gemeinde Marpingen

Marpingen/Urexweiler Eine Wertungsprüfung der Rallye Weltmeisterschaft führt am Samstag, 24. August, durch Urexweiler und Marpingen. „Die Veranstaltung wird viele tausend Besucher und Rennfahrer aus aller Welt in unsere Gemeinde locken.

Unsere Vereine werden sich um die Bewirtung der Gäste kümmern und Parkplätze und Stände an den Zuschauerpunkten entlang der Strecke aufbauen“, verkündet ein Sprecher der Verwaltung. Während dieser Großveranstaltung ist demnach im gesamten Gemeindegebiet mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen zu rechen. Einige Straßen über welche die Rallye-Strecke führt, werden zudem am 24. August den ganzen Tag komplett gesperrt.

„Besonders die Anwohner der Siedlungen Habenichts und Rheinstraße sind an diesem Tag von Verkehrsänderungen betroffen“, erklärt der Sprecher. Zugang zu den Siedlungen erhalten sie am 24. August ausschließlich mit einer Durchfahrtgenehmigung für Anwohner und Anlieger der Gemeinde Marpingen. „Diese Regelung wurde allein zum Wohle der Anwohner eingeführt. Ziel der Gemeindeverwaltung ist es, möglichst viele Besucher des Events aus diesen beiden Siedlungen fernzuhalten, um die Belastung der Anwohner etwa durch fremde parkender Autos zu senken“, teilt der Sprecher mit. Durch die Siedlung Habenichts müsse wegen einer neuen Regelung auf der L 130 (Einbahn-Regelung) ausschließlich am Morgen jedoch eine Rettungs- und Notausfahrt führen, weshalb verstärkter Verkehr nicht vollkommen ausgeschlossen sei. „Hier sind allerdings ADAC-Helfer auf Motorädern unterwegs und regeln zur Not den Verkehr“, sagt der Gemeinde-Sprecher. Außerdem gibt es Verkehrsänderungen auf folgenden Straßen: Die L130 zwischen Urexweiler und Remmesweiler wird im Bereich des Ortsausgangs Urexweiler vom Morgen bis zum späten Abend voll gesperrt. Die L130 wird aus Richtung Remmesweiler kommend, ab der Kreuzung Remmesweiler/Mainzweiler/Urexweiler am Morgen für mehrere Stunden zur Einbahnstraße. Beide Fahrbahnen führen von der Kreuzung aus zu den Rallyeparkplätzen am Ortsrand von Urexweiler. Von Remmesweiler oder Mainzweiler aus gelangen Autofahrer am Rallyetag nicht nach Urexweiler.

Gesperrt sind alle Zufahrten zur Rheinstraße und zur Habenichts. Anwohner und Anlieger mit Durchfahrtgenehmigung der Gemeinde sind frei. Die Schlossstraße in Urexweiler ist nach der Bebauungsgrenze nicht mehr für Autofahrer passierbar. Der Roppertsborn in Urexweiler ist nach der Bebauungsgrenze ebenfalls gesperrt. Die Remmesweilerstraße in Urexweiler ist ab der Kreuzung Kolpingstraße in Richtung Remmesweiler gesperrt. Das Gleiche gilt für die Königstraße in Urexweiler. Die L292 und die L141 zwischen Ottweiler, Mainzweiler und Welchbach sind ebenfalls vom Morgen bis zum späten Abend gesperrt.