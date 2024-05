Kurdische Gefillde und Pinsa Romana So war das Streetfood-Festival in Urexweiler

Die zweite Auflage des Streetfood-Festivals der Gemeinde Marpingen lockte zahlreiche Gäste nach Urexweiler, wo auf dem Areal „Im Brühl“ ab 12 Uhr mittags bis in den Abend hinein elf Anbieter an klassischen Food-Trucks, aber auch an eigens aufgebauten Ständen die unterschiedlichsten Speisen und Getränke kredenzten. Für die musikalische Untermalung der Veranstaltung war Finn Raber zuständig.