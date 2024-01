Veranstaltungen in der Gemeinde Marpingen Kulturprogramm mit besonderem Festakt

Marpingen · Neben Festen, Konzerten und Märkten steht auch in Marpingen ein runder Geburtstag an. Der Bürgermeister verrät, was es damit auf sich hat.

26.01.2024 , 15:46 Uhr

Fast 1800 Leute feierten im Sommer beim zweiten Air D&B auf dem Segelflugplatz in Marpingen zu den Beats verschiedener Nachwuchs-DJs. Foto: Dana Hart

Es ist fast schon Tradition: Zu Beginn eines jeden Jahres präsentiert Marpingens Bürgermeister Volker Weber (SPD) das neu aufgelegte Kulturprogramm der Gemeinde. Konzerte, Lesungen, Dorffeste und Märkte gehören dabei inzwischen zum Standardrepertoire. Doch dieses Mal ist zusätzlich noch eine ganz besondere Veranstaltung geplant: ein Festakt zum 50. Geburtstag der Gemeinde. „Eigentlich war der schon am 1. Januar. Aber der Tag ist zum Feiern nun wirklich nicht so gut geeignet“, sagt Weber. Also habe man die Party auf den 16. März verschoben.