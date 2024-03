Blick in die Gemeinde Marpingen Abstimmung sollte den Anschluss verhindern

Seit dem 1. Januar 1974 besteht die Gemeinde Marpingen und feiert somit in diesem Jahr ihren 50. Geburtstag. Dies nahm die SZ zum Anlass, in den vier Ortsteilen vorbeizuschauen und nachzufragen, wie die Bürger vor nunmehr einem halben Jahrhundert auf den Zusammenschluss reagierten. Dieses Mal haben wir uns in Urexweiler umgehört.

Im Wirtshaus Canino in Urexweiler sitzen mir Heike Fuchs, Vorsitzende des Heimat- und Verkehrsvereins (HVV) Urexweiler, ihr Stellvertreter Thomas Maus-Holzer und Ortsvorsteher Christian Bost (CDU) gegenüber. Heike Fuchs stellt gleich klar, dass sie eher bei den Kelten beziehungsweise archäologischen Themen zu Hause sei, in Thomas Maus-Holzer, der bereits ein Buch zur Kirchengeschichte Urexweilers geschrieben habe und derzeit an einem Werk über 225 Jahre kommunale Selbstverwaltung in Urexweiler arbeite, jedoch einen Experten in Sachen Gebietsreform aufbieten könne.