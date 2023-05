Auch im letzten Spiel ungeschlagen Moskitos schließen eine (fast) perfekte Saison souverän ab

Auch wenn die Moskitos von Sieg zu Sieg ausschwärmten, sind jetzt alle froh, dass die lange Saison vorbei ist. Anfangs Juni starten die Meister-Mädels ihre Abschlusstour nach Mallorca. „Zunächst sind jetzt fünf Wochen Trainingspause“, sagt Franz. Mit dem ersten Vorbereitungsblock für die kommende Spielrunde in der 3. Liga will er am 26. Juni starten. Der Saisonstart ist für das erste September-Wochenende terminiert – allerdings steht noch nicht fest, in welcher der vier Drittliga-Staffeln die Moskitos dann am Ball sein werden.