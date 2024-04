Fußball-Saarlandliga Klos ist vorm Schlüsselspiel optimistisch

Dass Jonah Klos (23) in der Innenverteidigung des Fußball-Saarlandligisten SG Marpingen-Urexweiler gesetzt ist und bislang alle 27 Partien bestritten hat, war abzusehen. Nicht zu erwarten war hingegen, dass es sein ein Jahr älterer Bruder Julian in dieser Saison bereits auf 22 Einsätze in der Offensivabteilung gebracht hat. „Damit habe ich vor der Saison selbst nicht gerechnet“, freut sich Julian Klos über die Berücksichtigung durch das Trainergespann Sören Recktenwald und Normann Scherer.