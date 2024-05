SG Marpingen-Urexweiler Für Marpingen ist das Abenteuer Saarlandliga zu Ende

In der Summe war es viel zu wenig, um am letzten Spieltag den Abstieg aus der Fußball-Saarlandliga noch zu verhindern: Der Aufsteiger SG Marpingen-Urexweiler verlor am Sonntag vor knapp 500 Zuschauern beim SV Hasborn mit 1:3 (0:0) – und muss nach einer Saison die Liga wieder verlassen. Durch die Niederlage rutschte die SG auf den letzten Tabellenplatz zurück.