Fußball-Verbandsliga Kuriose Endphase, tolle Tore, fehlende Körner

Was ist denn hier los? In der vierten Minute der Nachspielzeit hat Jonah Klos gerade im Anschluss an eine Ecke den Ball zum 2:2 ins Tor geköpft. Aber die Verbandsliga-Fußballer des Tabellenzweiten SG Marpingen-Urexweiler haben im Top-Spiel beim Liga-Fünften, SV Hellas Bildstock, noch lange nicht genug: Jannis Maas kommt an den Ball und schlägt ihn nach vorne. Sören Recktenwald wird beim Kopfballversuch geschubst, der Unparteiische pfeift – und zeigt auf den Elfmeterpunkt. Atemlose Stille im Bildstocker Hellas-Stadion. Björn Recktenwald legt sich die Kugel zurecht, läuft an – und verlädt Bildstocks Schlussmann Elias Wüschner (90.+6 Minute). Es ist der Siegtreffer zum 3:2 für Marpingen-Urexweiler. Der Schiedsrichter lässt zwar insgesamt 100 Minuten spielen – doch in den letzten vier passiert nichts mehr.