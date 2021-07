Gemeinschaftsschule Marpingen : 600 Euro für den guten Zweck

Marpingen Sechstklässler der Gemeinschaftsschule Marpingen haben mit einer Vokalmeisterschaft in der Schule 600 Euro für Kinder im Kongo und in Sao Paolo gesammelt.

Sechstklässler der Gemeinschaftsschule Marpingen haben mehr als 600 Euro für den guten Zweck gesammlt, indem sie bei einer Vokabelmeisterschaft in der Schule angetreten sind. Die Spenden kamen Kindern der Partnerschulen im afrikanischen Kongo und dem brasilianischen São Paulo zugute, heißt es von Seiten der Schule. Vokabeln büffeln zähle für viele Schüler sicher nicht zu den Lieblingsbeschäftigungen. Doch auch hier mache die Übung den Meister. Wenn dann zum Erfolg im Vokabeltest auch noch die Hilfe für andere dazukommt, sei der Ansporn für die Zukunft gesichert, sagt ein Schulsprecher. An der Gemeinschaftsschule Marpingen heißt das Erfolgsrezept Vokabelmeisterschaft, initiiert von den Lehrerinnen Lisa Schmidt und Eva Wagner: Die Jungen und Mädchen zweier Sechser-Klassen traten zum Wettbewerb des besten „Vokabelwissers“ im Fach Englisch an, verbunden mit einer Spende pro korrekt angegebener Vokabel im abschließenden Test. Diese Spende war zuvor mit Eltern, Freunden, Oma, Opa und weiteren Verwandten vereinbart worden.

Silas Schmidt und Tamino Altmann zeigten sich als die besten Vokabellerner, dicht gefolgt von Alyssa Völker, Alexandra Condrea, Chiara Brill und Anna-Kamila Schmidt. „In diesem Schuljahr haben die beiden AG’s für unsere Partnerschulen nicht viel verkaufen können, auch die Tombola fiel weitgehend aus“, erklären Alyssa und Tamino einstimmig. Daher haben sich alle gerne im Suchen von Spendenpaten und beim Vokabellernen angestrengt, damit auch in diesem Jahr wieder einiges an Spendengeldern zusammenkomme.

Am Ende war die Überraschung groß, es waren sage und schreibe 641 Euro, die eingesammelt wurden. Die Hälfte der Summe kommt der Zaire-AG für das Institut N‘Doluma in der demokratischen Republik Kongo und dem Casa do Zezinho, dem Kinderhaus in den Favelas der Millionenmetropole São Paulo, zugute. Die zweite Hälfte wollen sie selbst für Ausflüge und Exkursionen nutzen. So gesehen sei die Vokabelmeisterschaft nicht nur ein drei-, sondern sogar ein vierfacher Gewinn, mit dem sie sich auch selbst für ihr Engagement belohnen.