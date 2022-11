Politikkurse beim EU-Parlament in Straßburg : Marpinger Schüler beim europäischen Friedensgaranten

Marpingen 40 Schüler der Gemeinschaftsschule Marpingen waren zu Besuch im Europäischen Parlament in Straßburg. Eingeladen hatte die Abgeordnete Christine Schneider aus der Vorderpfalz.

Ein Parlament, in dem 24 Sprachen gesprochen werden, 705 Abgeordnete aus den 27 Mitgliedsstaaten der EU und der riesige Plenarsaal, in den man von der Besuchertribüne im Kreisrund von oben Einblick erhalten und die Debatten und Abstimmungen genauestens verfolgen kann. Für die 40 Schülerinnen und Schüler der Politikkurse der Stufe 12 der Gemeinschaftsschule Marpingen war die Fahrt nach Straßburg zum Europäischen Parlament (EP) ein prägendes Erlebnis. Eingeladen von Christine Schneider, Abgeordnete des EP aus der Vorderpfalz, erhielten sie jetzt die Möglichkeit, die europäische Politik und deren Abläufe live und im Zentrum des Geschehens mitzuerleben, wie ein Schulvertreter schreibt. Nach einer kurzen Führung durch das Parlamentsgebäude am Illkanal in Straßburg empfing Christine Schneider die Marpinger Gruppe zu einem politischen Gespräch. Mit einem Augenzwinkern betonte sie, dass es eine besondere Ehre sei, als Pfälzerin in Straßburg Saarländer empfangen zu dürfen. Die Marpinger Schüler erhielten einen Einblick in ihren politischen Werdegang, der weniger mit einer geplanten Karriere als mit dem Aufgreifen von Chancen und Angeboten zu tun hatte. Als junge Frau aus der Pfalz begann er standesgemäß, erklärt Christine Schneider charmant, denn auch als Weinkönigin.