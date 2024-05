Gemeinschaftsschule Marpingen Schüler wandeln auf den Spuren der EU

Gleich zu Beginn ging Katalin Brenner, Vertreterin der Europäischen Kommission, in ihrem Vortrag auf diese Vielfalt ein. Zusammen mit Gleichaltrigen aus dem österreichischen Innsbruck traf man sich im Berlaymont-Gebäude, dem Sitz der Europäischen Kommission und ihrer Präsidentin, Ursula von der Leyen. Brenner selbst spricht sieben europäische Sprachen fließend, was sie für die Arbeit in der Kommission prädestiniert. Sie berichtete über ihren Lebenslauf, der sie in verschiedene europäische Staaten führte, noch bevor diese durch die Freizügigkeit des Schengenraums und des Binnenmarktes verbunden waren.