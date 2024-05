Fußball-Saarlandliga Ein Traumtor lässt Marpingen hoffen

Nach 51 Minuten lagen die Saarlandliga-Kicker der SG Marpingen-Urexweiler am Sonntag bei Mitaufsteiger SC Reisbach mit 0:2 zurück – und waren dadurch schon so gut wie in die Verbandsliga abgestiegen. Was dann folgte, zu dem sagt SG-Spielertrainer Sören Recktenwald nur: „Wahnsinn.“ Denn binnen einer halben Stunde drehte der Tabellenletzte die Partie, gewann mit 3:2 und wahrte somit seine Möglichkeit auf den Ligaverbleib.