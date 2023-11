Scheckübergabe in Berschweiler Friedenszug unterstützt Kinder in Nöten

Musikalisch untermalt von den Peace Train Singers wurde in Berschweiler der Erlös aus dem „Peace Train Festival“ an den DRK-Landesverband und an die Elterninitiative krebskranker Kinder im Saarland überreicht.

Am 8. Juli rollte zum zweiten Mal der Peace Train durch Berschweiler. Das eintägige Open-Air-Festival, das im vergangenen Jahr mit Blick auf den Ukrainekrieg von Andreas Biehler ins Leben gerufen worden war, war auch in diesem Jahr ein voller Erfolg. Sechs Musik-Acts lockten auch bei heißesten Temperaturen viele Besucher auf die Festwiese am Dorfgemeinschaftshaus, wo 90 ehrenamtliche Helfer im Einsatz waren.