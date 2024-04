Seltene Geburt in Urexweiler Schafmama bringt Fünflinge zur Welt

Äußerst seltene Geburt im Schafstall in Urexweiler: Dort hat ein Muttertier am frühen Mittwochmorgen fünf Lämmchen zur Welt gebracht. Vier Jungen und ein Mädchen. „Dass Jakobschafe mal Zwillinge oder Drillinge kriegen, kann schon vorkommen. Aber Fünflinge – das ist außergewöhnlich“, freut sich Halterin Sandra Schorr. Mit so viel Nachwuchs hat sie keinesfalls gerechnet, wenngleich die Schafmama doch einen ziemlich dicken Bauch gehabt hätte.