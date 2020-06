Kostenpflichtiger Inhalt: Tennis : Start in eine sehr ungewöhnliche Saison

Simon Junk ist die Nummer eins der SG Nordsaar. „Er ist derzeit in überragender Form“, findet Trainer Pavel Miksovsky. Foto: Ole Miss Athletics/Petre Thomas

Alsweiler Die Damen der SG Nordsaar schlagen am Sonntag als Aufsteiger erstmals in der Tennis-Oberliga auf, die Männer müssen beim Titelfavoriten ran. Der Trainer ist dennoch entspannt, denn der Ligaverbleib ist schon geschafft.

Lange Zeit waren die Tennis-Schläger in den Sporttaschen geblieben, doch seit ein paar Wochen darf nun wieder gespielt werden. Und auch die Ligen starten nun so langsam wieder. Die Damen der SG Nordsaar schlagen an diesem Sonntag, 11 Uhr, mit dem Heimmatch gegen Mitaufsteiger TC Mutterstadt in der Oberliga auf, gespielt wird in Alsweiler.

Die Spielrunde ist ungewöhnlicher als jemals zuvor. Trainer Pavel Miksovsky erläutert die Regularien: „Die Oberliga ist mit acht Teams besetzt. Die Teilnahme an der Saison ist freiwillig. Am Ende kann der Erstplatzierte aufsteigen, einen Absteiger gibt es nicht.“ Miksovsky ordnet deswegen die Runde als Übergangsjahr ein. „Die Spielerinnen können lernen, sich an ein höheres Niveau zu gewöhnen, ohne dass sie dabei Druck haben. Wir haben ja quasi die Klasse schon gehalten.“

Ungeschlagen war das Team im vergangenen Jahr durch die Saarlandliga marschiert und hatte sich souverän die Meisterschaft und den Aufstieg gesichert. „Darauf wollen wir leistungsmäßig aufbauen“, hat Miksovsky vor. Seit Anfang Mai hat sich die SG auf den Saisonbeginn vorbereitet. „Eigentlich hat das gut geklappt, obwohl wir kleine Einschränkungen berücksichtigen mussten“, berichtet Miksovsky. Nach dem Auftaktspiel gegen Mutterstadt sind bis zum 12. Juli noch drei Doppelspieltage zu absolvieren. Miksovsky fehlt an diesem Sonntag als Trainer, weil er das Herrenteam nach Ludwigshafen begleitet. Er wird von Jochen Lauer vertreten. Ans Netz gehen für die Mannschaft: Annika Schuler, Anna-Karolina Kessler, Celina Lauer, Lara Dörtzbach, Louisa Brehm, Helena Christmann, Janine Stutz und Viktoria Heckmann.

Die Herren müssen derweil zur Saisoneröffnung an diesem Sonntag beim Vorjahresmeister BASF TC Ludwigshafen II antreten. „Da in der Bundesliga nicht gespielt wird, hat der Gegner wohl Erstliga-Spieler dabei, die in der zweiten Mannschaft aushelfen“, vermutet Trainer Miksovsky. Sein Team wird in dieser Spielzeit ohne die beiden tschechischen Akteure Petr Hajek und Stepan Holis antreten. An Nummer eins schlägt jetzt Simon Junk auf. „Er ist derzeit in einer überragenden Form“, attestiert Miksovsky dem USA-Studenten.

Junk steht dem Vorjahresfünften in allen Begegnungen zur Verfügung. Nach dem Auswärtsmatch in Ludwigshafen folgen nach drei Doppelspieltage. Auch hier gilt: Der Meister steigt auf, einen Absteiger gibt es nicht.

Gleich beim Meisterschaftsfavoriten zu bestehen, sei für die Mannschaft eine Herausforderung. „Da uns Hajek und Holis fehlen, rücken alle Spieler mehr nach vorne und treffen auf starke Gegner“, sagt Miksovsky. Doch von diesen Leistungsvergleichen würden seine jungen Spieler profitieren. „Wichtig ist, dass sie jetzt Wettkampfpraxis sammeln, ohne dass sie sich verrückt machen müssen“, erklärt der Trainer.