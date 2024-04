Unfallflucht in Alsweiler Unbekannter beschädigt Außernspiegel

Alsweiler · Zu einer Sachbeschädigung an einem Fahrzeug ist es in der Nacht auf Sonntag in der Tholeyer Straße in Alsweiler gekommen. Dort wurde an einem weißen Ford Transit, welcher vor einem Wohnanwesen geparkt war, der linke Außenspiegel beschädigt, teilt ein Sprecher der Polizei mit.

29.04.2024 , 12:54 Uhr

Foto: dpa/Stefan Puchner