Fußball Wenn sich ein Team in jeden Ball wirft

Verteidigt bis zum Anschlag. Sich in jeden Schuss reingeworfen. Glück gehabt. Und am Ende in das Tor getroffen: Der Fußball-Saarlandligist SG Marpingen-Urexweiler hat am Sonntag vor 180 Zuschauern die SV Elversberg II mit 1:0 (0:0) besiegt und drei wichtige Punkte im Abstiegskampf gesammelt. Es war der zweite Erfolg binnen vier Tagen. Am Mittwoch hatte der Aufsteiger mit 2:0 beim Abstiegskonkurrenten SG Mettlach-Merzig gewonnen. Nun der Heimsieg gegen die SV Elversberg II. „Wir haben bis zum Schluss verteidigt, jeder hat für jeden gekämpft – und dann gewinnst du solche Spiele. Wenn man sieht, wie wir uns bis zur 90. Minute in die Schüsse reinschmeißen, dann verdienen wir es uns langsam“, freute sich SG-Spielertrainer Sören Recktenwald über den Heimerfolg, der die Mannschaft auf Tabellenrang 14 hievt.