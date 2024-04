Bitterer Rückschlag für SG Marpingen-Urexweiler In einer Minute alles verspielt

Im Angriff effektiv, aber in der Defensive viel zu unaufmerksam: Binnen einer Minute kassierten die Saarlandliga-Kicker der SG Marpingen-Urexweiler nach einer 2:1-Führung zwei Gegentreffer und im Abstiegskampf eine bittere 2:3-Niederlage (1:1) gegen den FV Schwalbach. Zudem flog in der Nachspielzeit noch Innenverteidiger Jonah Klos wegen eines Foulspiels mit der Roten Karte vom Platz. „Wie immer: Nur knapp verloren, aber dafür gibt es halt auch keine Punkte“, haderte der enttäuschte SG-Spielertrainer Sören Recktenwald nach der vierten Niederlage in Serie.