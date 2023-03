1. landesweiter Lauf- und Walkingtag Gemeinsam läuft’s einfach besser

Saarbrücken · Am Samstag wurde an der Hermann-Neuberger-Sportschule in Saarbrücken die erste große Laufabzeichen-Aktion des Saarländischen Leichtathletik-Bundes (SLB) gestartet. Landesweit nahmen laut SLB rund 1000 Sportler an der Aktion teil.

28.03.2023, 19:05 Uhr

Vom Start an der Sportschule ging es für die Läufer auf unterschiedlich lange Strecken im Wald an der Uni. Gelaufen wurde je nach Gruppe zwischen 15 und 60 Minuten. Statt des Tempos stand dabei der Spaß im Vordergrund. Foto: Thomas Wieck

Von Jean-Luc Diehl

Das Wetter hatte es gut gemeint mit dem Auftakt der Laufabzeichen-Aktion des Saarländischen Leichtathletik-Bundes (SLB). Obwohl klassisches April-Wetter vorhergesagt wurde, konnten die knapp 50 Teilnehmer am Samstagnachmittag an der Hermann-Neuberger-Sportschule in Saarbrücken bei Sonnenschein auf die Strecke gehen. Mit dem Saarlandrekordhalter im 10-Kilometer-Straßenlauf, Tobias Blum vom LC Rehlingen, und Wirtschaftsminister Jürgen Barke gingen auch bekannte Gesichter aus Sport und Politik auf die Strecke. Zwischen 15 und 60 Minuten Dauerlauf mussten die Teilnehmer für die einzelnen Lauf-Abzeichen absolvieren. Statt des Tempos standen der Spaß und das Miteinander im Vordergrund. Entsprechend gut war die Stimmung unter den Läufern während der Veranstaltung.