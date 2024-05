Rosenfest in Alsweiler 100 000er-Marke ist geknackt

Großer Andrang herrschte am Pfingstsonntag in Alsweiler auf dem Hofgelände in der Straße Zum Heckenborn, wo zum 13. Mal das Rosenfest ausgerichtet wurde. Gut und gerne 800 bis 1000 Gäste dürften an diesem Tag die Veranstaltung besucht haben, die sich im Laufe der Jahre zu einem regelrechten Dorffest entwickelt hat. „Der Gewinn des Rosenfestes wird immer an die Elterninitiative krebskranker Kinder gespendet. Im Vorjahr konnten wir runde 15 500 Euro übergeben“, berichtete Hans Staub, Initiator der Veranstaltung.