Unterrichten mit Reisefieber Zwischen Klassenzimmer und Provence: Lehrer Markus Mörsdorf führt ein Doppelleben

„Ich finde es viel cooler, in Forbach mal Pommes zu kaufen, als in Neuseeland einem Paradies nachzujagen.“ Für die meisten Touristen klingt der ferne Inselstaat im südlichen Pazifik zwar verheißungsvoller als das lothringische Grenzstädtchen, aber Markus Mörsdorf sieht das anders. Für ihn geht es beim Reisen ums Erspüren jenseits von Postkartenidyllen, ums Sehen jenseits von fertigen Bildern, die man schon im Kopf hat, bevor man überhaupt am Reiseziel ankommt. „Es geht ums Einlassen auf Unerwartetes, einen Blick dafür zu haben, was eine Oase sein könnte.“