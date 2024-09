Polizei meldet Sachbeschädigung Unbekannter sticht Reifen in Urexweiler platt

Urexweiler · Im Zeitraum zwischen Samstag, 20.30 Uhr, und Sonntag, 7.45 Uhr, wurden zwei Reifen an einem Auto in der Grubenstraße in Urexweiler von einem bislang unbekannten Täter platt gestochen. Beamte der Polizeiinspektion St. Wendel nahmen vor Ort die Ermittlungen auf.

02.09.2024 , 15:53 Uhr