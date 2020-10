Lieferwagen-Fahrer übersieht Radfahrer : Verletzte Person nach Unfall in Alsweiler

Verletzte Person nach Unfall in Alsweiler

Alsweiler Nach dem Zusammenstoß mit einem Lieferwagen kommt ein Radfahrer zu Fall.

Ein Fahrradfahrer ist bei einem Unfall am Samstag in der Tholeyer Straße in Alsweiler verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei berichtet war dieser gegen 12 Uhr auf der Straße aus Tholey kommend unterwegs.