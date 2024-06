Marpingen Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigung in Marpingen

Marpingen · In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Alsweilerstraße in Marpingen zu einer Sachbeschädigung an zwei dort abgestellten Autos. Sowohl an einem roten Ford als auch an einem roten Citroen wurde der Außenspiegel der Fahrerseite gewaltsam abgetreten und unbrauchbar gemacht.

23.06.2024 , 17:18 Uhr

Foto: dpa/Lino Mirgeler