Verprügelt : Wer verdrischt geparktes Auto?

Berschweiler Wer hat an dem Fahrzeug seinen Frust abgelassen?

Bereits am vergangenen Sonntag ist zwischen 13.30 und 18 Uhr in Beschweiler ein Auto stark beschädigt worden. Wie ein Sprecher der Polizei jetzt berichtete, parkte der Wagen mit Neunkircher Kennzeichen in der Straße Auf Weißmauer. Ein bislang unbekannter Täter habe dort gegen das Fahrzeug getreten oder geschlagen. Dabei entstanden Schäden an Kotflügel und Motorhaube. Zudem wurde ein Scheinwerfer beschädigt.