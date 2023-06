Gemeinschaftsschule Marpingen Von Schokolade und Europa

Vielfältig und kontrovers waren die Eindrücke und Diskussionen. Nicht nur die sprachliche Vielfalt, sondern auch die unterschiedlichen Interessen in der Europäischen Union wurden mehr als deutlich, bei einem Besuch des Politikkurses der Gemeinschaftsschule Marpingen in Brüssel, bei dem sich die Schüler ein Bild von der Arbeit der EU machen wollten, wie ein Sprecher der Schule in einem Bericht schreibt. Weitaus informativer, vor allem aber authentischer als jede Unterrichtsstunde vermittelte der direkte Eindruck vor Ort Kenntnisse über Politik und politische Abläufe in Europa. So braucht es keiner schriftlichen Überprüfung mit Notengebung, um Wissen nachhaltig zu vermitteln.