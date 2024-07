Urexweiler Zum Geburtstag wird Messe uraufgeführt

Ein Gotteshaus feiert beim Pfarrfest seinen Geburtstag: Die Pfarrkirche St. Franziskus Urexweiler wird 110 Jahre alt und zu diesem ehrwürdigen Anlass wird an diesem Sonntag, 7. Juli, 10.30 Uhr, im Eröffnungsgottesdienst eine Messe in d-moll von Andreas Burg uraufgeführt. Bereits im Jahre 1999 hat er in der Pfarrkirche seines Heimatortes mit großem Erfolg eine selbst komponierte lateinische Messe in d-Moll aufgeführt. „Beim Aufräumen habe ich ein Notenblatt wieder gefunden. Vor vier Jahren, während der Coronazeit, habe ich eine Fuge für Klavier skizziert. Ich habe dann gedacht, ich könnte das auch gut für ein Kyrie mit einem Chor verwenden. Hinzu ist danach noch der standardisierte lateinische Text zur Gesangsteilung gekommen“, erklärt Burg.