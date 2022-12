Pfarrkirche Marpingen : Pfarrkirche in Marpingen erstrahlt wieder in weihnachtlichem Glanz

Pfarrkirche in Marpingen erstrahlt wieder in weihnachtlichem Glanz

Pünktlich zum Advent erstrahlt die Pfarrkirche in Marpingen wieder weihnachtlich. Foto: Heribert Schmitt

Marpingen Auf Initiative und auf Rechnung einer Gruppe Marpinger Bürger bekam die Pfarrkirche im Jahre 1998 eine Außenbeleuchtung. Eine wunderbare Idee, die Pfarrkirche rückte in den Abendstunden in den Mittelpunkt des Ortes.

Aussage: „Die Mäbinger sinn stolz off ihr Kärch offem Bersch“.

Bereits bevor die Bundesregierung das Beleuchten von öffentlichen Gebäuden per Verordnung untersagt hat, wurde die Außenbeleuchtung der Pfarrkirche, im Sinne der Energiesparmaßnahmen bereits 14 Tage vorher abgeschaltet. Dadurch gab es ein dunkles Loch am Seiteneingang der Pfarrkirche. Der barrierefreie Zugang war dunkel. Vonseiten der Pfarrei wurde schnell Abhilfe geschaffen. Pastor Volker Teklik und Peter Hoffmann montierten zwei Außenleuchten mit Bewegungsmeldern. Verkehrssicherheit an den barrierefreien Zugängen wurde vonseiten der Pfarrgemeinde wieder hergestellt.