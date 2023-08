Freizeit und Kultur Oldtimer Luft trifft auf Oldtimer Straße

Zwei Tage grummelt und brummt es auf dem Gelände des Segelflugzentrums in Marpingen. Raritäten und Attraktionen, die früher am Fliegerhimmel gekreist sind oder heutzutage für ein nostalgisches Straßenbild sorgen, sind in einem sonnigen Freiluft-Schaufenster platziert. Hier treffen sich „Oldtimer Luft und Oldtimer Straße“ zum zweiten Mal, eine Kombination, die der Besucher so überaus selten in Augenschein nehmen kann. Vor dem Absperrgitter ziehen sie sofort das Smartphone aus der Tasche und schießen einen Schnappschuss von einem historischen Doppeldecker.