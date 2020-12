Gemeinschaftsschule Marpingen : Nikolaus ist fair und traditionsbewusst

Marpingen Trotz Corona gab es in der Gemeinschaftsschule Marpingen eine Aktion der 13er Klassen.

Der Nikolaus und das Christkind beschenkten trotz Corona, Masken und Abstandregel die rund 1000 Schüler der Gemeinschaftsschule Marpingen, ihre Lehrer und die Damen des Sekretariats wie auch den Hausmeister Toni. Auf Initiative von Ute Karl, Vorsitzende des Fachbereiches Religion, und Vera Heintz, Religionslehrerin und Koordinatorin der Schulleitung, kümmerten sich Schüler der drei 13er Klassen darum, dass trotz der pandemiebedingten Einschränkungen Christkind wie Heiliger Nikolas den Weg nach Marpingen fanden. Problematisch hätte der Zutritt zur Schule werden können, sind doch die drei Hauptzugänge jeweils für Schüler bestimmter Jahrgangsstufen reserviert. Es habe sich hierbei als glückliche Fügung erwiesen, dass sich hinter dem Marpinger Nikolaus Jonas Fuchs und hinter dem Christkind Cecile Kilian, beide Schüler der Stufe 13, verbargen, teilt ein Sprecher der Schule mit. So habe man – im himmlischen Kostüm – den Oberstufeneingang wählen und ein wenig Abwechslung und Lebensfreude in den Schul- und Corona-Alltag bringen können.

Nicht nur die beiden vorweihnachtlichen Boten hatten Spaß daran, an jede und jeden der rund 1000 Schülern einen kleinen Fair-Trade-Schoko-Nikolaus zu verteilen. Gesponsert wurde diese süße Überraschung von der Gepa, der Fair-Trade-Company, und sie fand über Michael Werth, Mitarbeiter der Arbeitsgruppe Dritte Welt, Alsweiler, ihren Weg in den Geschenkesack des Nikolaus’. Zusammen mit den jungen Erwachsenen der Stufe 13 wurden aber nicht nur faire Präsente verteilt. In der Woche zuvor konnte jeder, der wollte, für Mitschüler, Kollegen und Mitarbeiter der Schule ein etwas größeres Nikolausexemplar aus biologisch produzierter und fair gehandelter Schokolade bestellen, die dann von Nikolaus Jonas und Christkind Cécile überreicht wurden. So verschenkte man nicht nur Schokolade, sondern auch eine ganze Menge Freude, glänzende Augen und Lachfalten, so der Sprecher weiter.