Neujahrswanderung : Mehr als 100 Teilnehmer wandern gemeinsam

Die Teilnehmer bei der Neujahrswanderung der DJK Marpingen auf einen Blick. Sie marschierten zum Fußballplatz in Alsweiler und über den Tholeyer Berg wieder zurück in die Cafeteria der Marpinger Sporthalle. Foto: Heinz Dreiser

Marpingen Die DJK Marpingen nahm an der Jubiläumsaktion des DJK-Sportverbandes teil. Die Organisatoren freuten sich über die vielen Wanderer

Die DJK St. Michael Marpingen hat an der Jubiläumsaktion „100 Jahre – 100 Vereinsaktionen“ des DJK-Sportverbandes teilgenommen und konnte ihre gesteckten Ziele zur Teilnehmerzahl der Veranstaltung weitaus übertreffen. Im Jubiläumsjahr hat der Sportverband alle DJK-Vereine unter dem Motto „Sein Bestes geben“ aufgerufen, sich mit Veranstaltungen zu beteiligen. Insgesamt schnürten 134 Wanderer die Schuhe und marschierten mit. Zuvor hatte die DJK die Neujahrswanderung als Veranstaltung angemeldet und sich intern die Marke gesetzt, gemäß dem 100. Geburtstag des DJK-Sportverbandes auch 100 Teilnehmer für den Fußmarsch in Bewegung zu bringen. Dies war durchaus ein ambitioniertes Bestreben. „In der Regel bewegt sich unsere normale Teilnehmerzahl zwischen 50 und 60“, berichtete Heinz Dreiser, Pressewart der DJK Marpingen.

Womit die Organisatoren nicht gerechnet hatten: Beim Abmarsch an der Marpinger Sporthalle standen 120 Wanderer aus Marpingen und Alsweiler bereit. „Zehn Familien kamen sogar mit dem Kinderwagen. Wir haben zur ersten Jubiläumsveranstaltung des DJK-Sportverbandes einen würdigen Rahmen schaffen können“, freute sich Dreiser. Sportwart Manfred Wegmann führte den Wandertross zur Verpflegungsstation am Fußballplatz des Alsweiler Sportclubs. Mit dem geistlichen Beistand von Pfarrer Wolfgang Breininger ging es zurück über den Tholeyer Berg in die Cafeteria der Marpinger Sporthalle. Dort wurde Peter Lismann für seine Verdienste geehrt. Von der DJK Marpingen erhielt Lismann für eine 25-jährige Mitgliedschaft die silberne Ehrennadel. Thomas Kreuser, stellvertretender Vorsitzender des Diözesanverbandes, zeichnete ihn zudem mit dem DJK-Ehrenzeichen in Gold aus.