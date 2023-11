Einstimmiges Votum im Gemeinderat Neues Regelwerk für Solarparks in Marpingen

Auf einer 22 Hektar umfassenden Fläche stehen 60 735 Module sowie 101 Wechselrichter. Sie erzeugen eine Leistung von 22 Megawatt und könnten theoretisch 6500 Haushalte mit Erneuerbarer Energie versorgen. Die Hauptdaten des größten Solarparks des Saarlandes, der im Mai in Alsweiler eingeweiht wurde, sind beeindruckend. Dennoch ist damit das Potenzial zur Sonnenenergieernte in der Gemeinde Marpingen noch lange nicht ausgeschöpft. „40 Prozent unserer freien Flächen sind für Photovoltaikanlagen geeignet. Das sind mehr als 1500 Hektar“, veranschaulicht Bürgermeister Volker Weber (SPD). Und das hat sich inzwischen auch in der Branche herumgesprochen.