Gemeinderat Neues Fahrzeug für Marpinger Feuerwehr

Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig so beschlossen. Genau genommen, hat das Gremium die Verwaltung ermächtigt, das Büro für Feuerwehrfahrzeug- und Gerätebeschaffung (BFG) GmbH mit der Ausschreibung eines mittleren Löschfahrzeuges (MLF) oder eines Löschfahrzeug-Katastrophenschutz (LF-Kats.) zu beauftragen und anschließend den Auftrag an den wirtschaftlichsten Anbieter zu vergeben.