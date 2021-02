Tablets für Kindergarten Alsweiler : Kinder und Eltern sollen profitieren

Marpingen Gemeinde übergibt neue Tablets und Notebooks für digitale pädagogische Angebote an das Kinderhaus in Alsweiler.

Die Gemeinde Marpingen hat in die weitere Digitalisierung ihres kommunalen Kinderhauses in Alsweiler investiert. Zusätzlich wurden 20 neue Ipad-Tablets und sieben Notebooks für die kommunalen Kinderbetreuungseinrichtungen angeschafft und in dieser Woche von Verwaltungschef Volker Weber (SPD) und dem IT-Team der Gemeinde an die Leitung des Kinderhauses übergeben. 14 000 Euro hat die Gemeinde Marpingen in die neue Technik investiert. „Es freut mich sehr, dass wir die neuen Ipads jetzt in unserer Einrichtung nutzen können. Das eröffnet uns gerade in der Corona-Pandemie ganz neue Möglichkeiten, und unser Team im Kinderhaus freut sich schon, die Geräte in der Praxis einzusetzen“, so Bürgermeister Weber.